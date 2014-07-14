На строительство Северо-Западной хорды может претендовать 5 компаний

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Конкурсы на строительство участков Северо-Западной хорды, брошенных обанкротившимся НПО "Космос", будут объявлены в ближайшее время. Участвовать в проекте смогут такие крупные строительные компании, как ООО "Мосинжпроект", "СК Мост", "Ингеоком", "Мосметрострой", ООО "ИФСК "АРСК" и "Мостотрест". Об этом M24.ru рассказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев. Речь идет о строительстве хорды на участке Большой Академическойот ул. Приорова до Дмитровского шоссе. Одновременно объявят конкурс на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. По словам Бочкарева, пока в тоннеле проводятся работы для профилактики возможных затоплений на улице и подготовки объекта к следующему этапу строительства.

"Мостотрест", напомним, уже строит южный участок хорды, основные владельцы компании - Аркадий и Игорь Ротенберги. ЗАО "Объединение Ингеоком" занималось строительством московского метрополитена, ему также принадлежит торговый центр "Атриум" у Курского вокзала. ИФСК "АРКС" и СК "Мост" принадлежат структурам Геннадия Тимченко. АРКС сейчас занимается строительством развязки МКАД с Каширским шоссе. "Мосметрострой" в этом году полностью выкупили основатели "Траснмашхолдинга" Искандер Махмутов и Андрей Бокарев. ОАО "Мосинжпроект", контролируемый московской мэрией, в последние годы стал крупнейшим проектировщиком транспортной инфраструктуры столицы. Он, в частности, выиграл крупнейший конкурс ГУП "Московский метрополитен" на строительство и проектирование подземки. Сумма контракта составила 564,7 млрд рублей.

Как пояснил M24.ru замруководителя Probok.net Андрей Мухортиков, на данный момент ситуация с Северо-Западной хордой выглядит следующим образом: строительство участка от Ярославского до Дмитровского шоссе исключено из адресно-инвестиционной программы 2014-1016 годов, проект должен быть готов к 2015 году. Следующим участком, от Дмитровского шоссе до Звенигородского шоссе, куда входит Большая Академическая улица и Алабяно-Балтийский тоннель, занимался НПО "Космос". Участок от Звенигородского шоссе до Можайского также исключен из АИП, но проект его планировки уже подготовлен. "Лучше всего обстоят дела на Южном участке хорды - от Можайского шоссе до Сколковского, там строительство в процессе, им занимается "Мосгортрест". Но это распоряжение президента, чтобы обеспечить транспортную доступность к инновационному центру Сколково", - пояснил Андрей Мухортиков.

По мнению президента Ассоциации инвесторов Москвы Бориса Фролова, каждая из ведущих компаний постарается выиграть конкурс на строительство северного участка хорды вместо "Космоса". "Участвовать в таком конкурсе может только крупная компания, поскольку при срыве сроков сдачи работ заказчик - город, выставляет серьезные штрафы. Проблемы могут быть на всех этапах строительства, и каждый раз санкции действительно крупные", - отметил Фролов.

Планируется, что строительство Северо-Западной хорды будет закончено к 2016 году. Предполагается, что эта хорда должна обеспечить связь между северо-восточными и юго-западными районами города, а также разгрузить центр Москвы, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Что касается Северо-Восточной хорды, то пока сроки ее строительства не определены. В мае 2014 года заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал M24.ru, что московские власти отменили четыре конкурса на строительство участков Северо-Восточной хорды. Хорду вновь выставят на торги в течение года, однако на этот раз объявят концессионный конкурс на строительство всей трассы целиком. Она также может стать платной.

Марина Курганская