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Реконструкцию Калужского шоссе могут завершить на полгода раньше запланированного срока - в начале 2017 года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы поставили задачу закончить примерно на шесть месяцев раньше строительство Калужского шоссе. Планировали фактически завершить строительство в 2017 году, а сейчас хотим передвинуть сроки на начало 2017-го", - сказал Хуснуллин.

Напомним, реконструкция Калужского шоссе осуществляется в увязке с работами на развязке на пересечении Новоясеневского проспекта с Профсоюзной улицей, а также со строительством левоповоротной эстакады выезда с улицы Генерала Тюленева на Профсоюзную улицу и с реконструкцией транспортной развязки на пересечении с МКАД.

По проекту планировки первого участка Калужского шоссе от МКАД до поселения Воскресенское в Новой Москве планируется построить десять транспортных развязок и организовать 8-10 полос движения. На первом этапе реконструкции предполагается также и строительство боковых проездов-дублеров вдоль шоссе и организация выделенных полос для общественного транспорта. В некоторых местах к Калужскому шоссе вплотную примыкает застройка, поэтому предусмотрено появление обходов.

Хуснуллин добавил, что принято решение ускорить строительство 8 дорожных объектов из-за высокой инфляции. На эти цели могут дополнительно выделить 8 миллиардов рублей из средств, которые планировалось потратить на строительные работы в 2016 года. "8 миллиардов тех средств, которые планировалось платить строителям в 2016 году, если они ускорятся по срокам, мы заплатим в этом году", - сказал он.

По словам Хуснуллина, строители готовы перейти на круглосуточный режим работы и увеличить ночные смены, поскольку это экономически выгоднее.