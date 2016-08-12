Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Движение на Ленинском проспекте частично ограничат с 15 августа из-за ремонта инженерных сетей, сообщает пресс-служба столичного транспортного комплекса.

С 15 по 31 августа, а также с 22 сентября по 10 ноября будет перекрыт дублер Ленинского проспекта на участке от дома № 67 до дома № 87.

По одной из двух полос на улице Крупской в районе дома № 2 нельзя будет проехать с 15 по 25 августа и с 14 по 25 октября. Ограничения будут действовать в круглосуточном режиме.