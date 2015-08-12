Большую Татарскую улицу перекроют из-за богослужения в Исторической мечети

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В центре города 14 августа ограничат движение в связи с религиозным мероприятием в Исторической мечети, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, с 10 утра до 14.00 часов нельзя будет проехать по Большой Татарской улице от Старого Толмачевского переулка до Малого Татарского переулка.

Ранее m24.ru сообщало, что движение по участку Лубянской площади ограничили на месяц в связи с подготовкой ко Дню города.

Ограничение будет действовать с 11 августа по 10 сентября. В связи с подготовкой ко Дню города будет закрыта для автомобильного движения полоса, прилегающая к клумбе.

Согласно данным департамента, движение будет перекрыто от Центрального детского магазина до здания Федеральной службы безопасности.