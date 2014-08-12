Завершена реконструкция Озерной аллеи в Зеленограде

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Завершилась реконструкция Озерной аллеи и плотины через реку Сходня в Зеленограде, сообщает пресс-служба департамента строительства. Аллею расширили до двух полос в каждом направлении, на ней оборудовали пешеходные дорожки и обновили сеть уличного освещения.

В ходе реконструкции на аллее также обустроили съезд к стадиону "Ангстрем" и оборудовали лестницы с пандусами.

Кроме того, специалисты обновили плотину через реку Сходня, на прибрежной части поймы заменили грунт, а на участке от Сосновой аллеи до стадиона "Ангстрем" заменили инженерные коммуникации.

Прилегающую территорию благоустроили, высадили 73 дерева и более 800 кустарников.