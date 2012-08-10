На улице Народного Ополчения установят шумоподавляющие экраны

ИТАР-ТАСС

При расширении улицы Народного Ополчения в рамках строительства Северо-западной хорды власти установят шумозащитные окна и шумоподавляющие экраны, сообщил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Северо-западная хорда соединит Ярославское и Сколковское шоссе, напоминает РИА Новости. Работы на улице Народного Ополчения входят в первый, южный участок хорда. Также он включает улицу Алабяна, путепровод через Малое кольцо МЖД, улицу Народного Ополчения с тоннелем под Звенигородским проспектом, мост над восточными воротами Карамышевского шлюза, улицу Нижние Мневники и Крылатский мост через Мневниковскую излучину Москвы-реки. Его протяженность составит 8,2 километра. На участке от Ленинградского шоссе до Крылатской улицы будет бессветофорное движение.