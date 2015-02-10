Проект организации движения в "Москва-Сити" представят в марте

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Проект организации дорожного движения на территории "Москва-Сити" представят в марте. В настоящее время проект разрабатывается, светофоры передают на баланс эксплуатирующих организаций, сообщает Агентство "Москва".

Напомним, "Москва-Сити" планируется достроить в 2017-2018 годах. В настоящее время на территории комплекса сдано в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров недвижимости и половина запланированных объектов - 11 из 22. Уже работают "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий".

Как идет строительство ММДЦ "Москва-Сити"

Также построены бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", деловой комплекс "Империя", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити". Сейчас здесь продолжают возводить башни "Око", "IQ-квартал", "Восток" комплекса "Федерация".

Кроме того, деловой центр "Москва-Сити" в 2015 году начнет внедрение новой системы навигации. В частности, будет создано мобильное приложение - путеводитель по комплексу, которое поможет определить местонахождение посетителя и проложить нужный маршрут.

Строительство башни "Восток" планируется завершить летом 2016 года. Полностью завершенная 242-метровая башня "Запад" насчитывает 63 этажа. В башне "Восток" по окончании строительства будет 95 этажей, ее высота составит 373,7 метра. Этот небоскреб является самым высоким зданием в России и в Европе. До этого самым высоким зданием в Европе была также расположенная в "Москва-Сити" башня "Меркурий", высота которой 338 метров.