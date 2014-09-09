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09 сентября 2014, 17:26

Город

На севере Москвы ввели одностороннее движение на время строительства метро

Фото: ИТАР-ТАСС

На некоторых улицах рядом со строящейся станцией "Петровский парк" Третьего пересадочного контура ввели одностороннее движение, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Так, изменилась схема организации на 1-м Хорошевском проезде, 1-й и 4-й улицах 8-го Марта, Авиационном переулке, улицах Константина Симонова, Коккинаки, 1-й Аэропортовской и Степана Супруна, а также подъезд к Академии хорового искусства.

Фото: dt.mos.ru

Напомним, станция "Петровский парк" откроется в 2015 году. Она будет находиться между будущими станциями "Нижняя Масловка" и "Хорошевская" и станет частью Третьего пересадочного контура подземки. На нее можно будет перейти со станции "Динамо" "зеленой" ветки.

Кроме того, с 3 октября одностороннее движение появится на проезде №3580 – от набережной Тараса Шевченко до Кутузовского проспекта.

Фото: dt.mos.ru

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