Казаки намерены патрулировать улицы столицы на мотоциклах

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Члены Московской казачьей дружины станут оказывать содействие ГИБДД в патрулировании улиц столицы. Для этого казаки пересядут с коней на мотоциклы.

Атаман Москвы, казачий полковник Андрей Шустров пояснил, что мотоциклы по сравнению с конями обладают большей скоростью, поэтому они эффективнее в патрулировании. Казачий патруль на мотоциклах будет нести службу до конца осени текущего года, а весной 2016 года вновь выйдет на московские улицы.

Сейчас в распоряжении "двухколесного" патруля имеется 6 мотоциклов, но в ближайшем будущем их количество будет увеличено. Также планируется привлечь казаков и к патрулированию московских улиц совместно с полицейскими на машинах. Решение по этому вопросу будет принято к концу года.

Шустров отметил, что в будущем также возможно увеличение количества парков, где будут нести службу члены казачьей дружины. Сейчас пеший патруль есть в Царицыно, Коломенском, Кузьминках и на ВДНХ, а конный – в Кусково и Мневниках.

"Все зависит от того, как полиция отреагирует, ведь мы ходим только в сопровождении полицейских", – уточнил он.

Напомним, что с недавнего времени казаки помогают патрулировать дачные поселки Подмосковья и городские пляжи, содействуют в охране общественного порядка на улицах города в праздничные дни. Их основная задача – борьба с курением и распитием алкоголя в неположенных местах.

Сейчас в столице насчитывается 20 тысяч дружинников. Казачья дружина насчитывает около 200 человек. Она появилась в Москве в конце прошлого года. По данным властей, казачья дружина уже помогла снизить количество мелких преступлений в московских парках на 80 процентов. Значительно уменьшилось количество случаев выгула собак без намордников, распития спиртных напитков и разжигания костров.