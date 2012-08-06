"Российская газета": вторник, 7 августа 2012 года

В сухом остатке

Юрий Слюсарь о катастрофе "Суперджета" и новых российских самолетах

"Сухой Суперджет 100" снова стал "героем" в новостях происшествий. В конце прошлой недели СМИ сообщили, что лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Люди не пострадали. До этого была трагедия в Индонезии. И вот опять — роковой случай с "Суперджетом". Что случилось? Может ли зайти речь о доработке самолета? И как все это отразится на наших контрактах по продаже лайнера? Об этом и о перспективах российского авиапрома корреспонденту "РГ" рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ, уполномоченный представитель России в комиссии по расследованию авиакатастрофы Sukhoi SuperJet 100 в Индонезии Юрий Слюсарь.

Татьяна Зыкова, "Российская газета"

Судите с миром

Предлагается ввести в судах уполномоченных посредников по мирным переговорам

Высший арбитражный суд России внес в Госдуму законопроект, расширяющий возможности для примирительных процедур и даже предлагающий ввести институт судебных примирителей. По замыслу, судьи, приняв иск, будут напоминать истцам и ответчикам о возможности примирительных процедур. Стороны процесса, решившие дело миром, получат солидную скидку при выплате госпошлины. Так что судебный мир станет выгодным делом. Судебным примирителем, по проекту, сможет выступать судья в отставке, помощник судьи, не принимающего участие в рассмотрении дела, работник аппарата суда, имеющий высшее юридическое образование. Проект особо подчеркивает, что судебный примиритель участвует в процедуре судебного примирения с учетом положений законодательства о статусе судей Российской Федерации и о государственной гражданской службе. Предлагаются и финансовые стимулы, побуждающие к миру. При заключении мирового соглашения, отказе истца от иска, признании ответчиком иска, в том числе по результатам проведения примирительных процедур, в суде первой инстанции истцу вернут 70 процентов уплаченной им государственной пошлины.

Владислав Куликов, "Российская газета"

Органы требуют процедур

Согласования добавляют 40% к цене жилья

После 23 августа 2012 года, когда Россия должна стать полноправным членом Всемирной торговой организации, ряд небольших строительных компаний могут разориться, заявил на пресс-конференции президент Национального объединения строителей Ефим Басин. Но глава НОСТРОЙ тут же оговорился, что ВТО просто подстегнет строителей быть более ответственными и добавит головной боли руководителям компаний. В целом же, проанализировав плюсы и минусы от вступления в ВТО, Ефим Басин полагает, что строительная отрасль пострадает намного меньше, чем, к примеру, производители сельхозмашин. Вот они-то, как считает глава НОСТРОЙ, могут не выдержать конкуренции с иностранными компаниями, так как уже сейчас не могут полностью реализовать свои комбайны и трактора, которые значительно дороже тех же китайских машин. Другие эксперты также полагают, что российские строители не должны серьезно пострадать от последствий вступления России в ВТО. Другое дело, что после вступления в ВТО число иностранных фирм на российском рынке увеличится. По словам Ефима Басина, все зарубежные компании должны будут подчиняться тем же национальным законам и требованиям, что и наши организации. В том числе в обязательном порядке будут обязаны вступать в саморегулируемые организации и получать свидетельства о допуске к видам работ.

Ольга Бухарова, "Российская газета"

Деньги закатают в асфальт

Федеральные субсидии пойдут и на реконструкцию автодорог

Правительство РФ своим постановлением от 20 июля 2012 г. № 745 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Жилище" на 2011 — 2015 годы" в оперативном порядке пересчитало объемы финансирования ФЦП и численность категорий граждан, претендующих на федеральную помощь. Так, на 2011 — 2015 годы предусмотрено почти 292,934 млрд рублей из средств федерального бюджета, в том числе 21,8 млрд рублей составляют капитальные вложения. Кроме того, значительно увеличен объем финансовой помощи гражданам на обеспечение их жильем — на 3,26 млрд рублей за счет инфляционных и затратных корректировок. Как сообщил источник в Минрегионе, корректировки ФЦП происходят достаточно регулярно и зависят от социальных задач, которые в текущий период планирует реализовать правительство. Руководитель строительной "Экспертной Инжиниринговой компании" Сергей Должников отметил тот факт, что изменения, внесенные в программу, предусматривают увеличение транспортной инфраструктуры за счет реконструкции старых автомобильных дорог в районах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем экономкласса, что очень важно, поскольку это позволит снизить затраты на развитие транспортной инфраструктуры.



Ольга Воскресенская, "Российская газета"

Простой как правда

Арендаторы не спешат использовать землю по назначению

Власти Москвы будут повышать арендную плату за те крупные участки в столице, которые используются арендаторами неэффективно, об этом заявил руководитель департамента земельных ресурсов города (ДЗР) Владимир Ефимов. По его словам, в Москве есть много арендаторов с достаточно большими земельными участками, которые используются неэффективно. Изменение ставки налога для каких-то участков, не сильно привлекательных с точки зрения их развития, скорее всего, может как-то стимулировать собственников к более активным действиям. "Золотые" же площадки в центре города, наверное, окажутся нечувствительны к таким дополнительным платежам: будущие доходы здесь с большим запасом перекроют текущие расходы. Кроме того, по мнению экспертов, далеко не все земли могут быть использованы эффективно.

Евгения Мамонова, "Российская газета"

В МГИМО набор закрыт

В вузах прошла "первая волна" приемной кампании

В этом году по новым правилам олимпиадники могли воспользоваться своей льготой лишь один раз. И не всем это удалось. В некоторых вузах на программах с небольшим набором заявлений от олимпиадников было больше, чем мест. Престижные вузы, такие как МГИМО, уже полностью закончили набор на бюджет. В этом году конкурс по заявлениям в МГИМО составил 18 человек на место. Среди тех, кого зачислили на первый курс, было 83 победителя и призера олимпиад. 353 абитуриента принесли свидетельства ЕГЭ со 100 баллами. Для того чтобы стать студентом бюджетного отделения МГИМО, надо было набрать в среднем 93,5 балла по каждому предмету. В МГУ на большинстве факультетов "второй волны" не будет. Не юрфаке, к примеру, свободных мест нет. Есть свободные места в МПГУ. В РГГУ, куда принимают только по результатам ЕГЭ, конкурс был почти 30 человек на место, и тоже будет "вторая волна". Для вузов ничего хорошего в этом нет. По сути, получается, что настоящий отбор пойдет только во вторую или "третью волну", среди тех, у кого балл, естественно, ниже. Еще нюанс. Сколько не говорили ректоры о том, что абитуриентов на целевые места надо отбирать и принимать тех, у кого достойные оценки на ЕГЭ, и в этом году среди "целевиков" полно середнячков.

Ирина Ивойлова, "Российская газета"