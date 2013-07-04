В Москве завершается строительство Дмитровского тоннеля

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В Москве завершаются основные строительно-монтажные работы по Дмитровскому тоннелю в районе пересечения с 3-м Нижнелихоборским проездом.

В ближайшее время строители приступят к отделочным работам. Движение по тоннелю будет пущено в начале августа. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства.

После этого строители приступят к возведению двух пешеходных переходов, которые планируется ввести в эксплуатацию в текущем году.

Транспортный тоннель позволит организовать транзитное движение по Дмитровскому шоссе по три полосы в каждом направлении. По боковым проездам будет обеспечено местное движение транспорта и разворот по Дмитровскому шоссе.

Движение на пересечении местных проездов Дмитровского шоссе с 3-м Нижнелихоборским проездом будет регулироваться светофорами. Длина тоннеля составит 694 метра, ширина – 29 метров.

Ранее сообщалось, что реконструкцию участка Дмитровского шоссе планируется завершить осенью. Реконструкция этой трассы ведется сразу на трех участках с середины прошлого года.