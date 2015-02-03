За четыре года в Новой Москве построят 120 километров дорог

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В ближайшие 4 года в Новой Москве построят и реконструируют более 120 километров дорог. Обновление дорожной сети начнется с Калужского шоссе, сообщается на сайте столичного департамента развития новых территорий.

До лета 2015 года завершится реконструкция дороги от Коммунарки до Южного Бутово.

В 2016-2017 годах власти планируют завершить реконструкцию дороги от Боровского до Киевского шоссе. Работы начнутся в этом году, добавил первый замглавы департамента Валерий Шкуров. Проект реконструкции предполагает расширение дороги с 2 до 4 полос, обустройство тротуаров, освещение, строительство инженерных коммуникаций, шумозащитных экранов и светофоров.

К 2035 году власти планируют обновить и построить в ТиНАО 600 километров трасс и магистралей. Большинство из них будет иметь 4 полосы движения, пояснил Шкуров.

Ранее руководитель департамента Владимир Жидкин сообщил, что на строительство качественной дорожно-транспортной инфраструктуры в Новой Москве до 2035 года потребуется не менее 1 триллиона рублей.

"Москва в цифрах": Дороги Новой Москвы



Напомним, в Новой Москве запланировано и продление двух действующих веток метро - Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

В частности, в ближайшее время на "красной" ветке будут открыты станции "Румянцево" и "Саларьево". Ожидается, что "Румянцево" станет основным пересадочным узлом для жителей поселений Сосенское, Внуково, Московский, а "Саларьево" – конечной станцией Сокольнической линии.

С западного направления метро в Новую Москву проложат через районы Солнцево и Ново-Переделкино. Эта ветка станет продолжением Калининско-Солнцевской линии. На ней расположатся 12 станций, конечной из которых станет "Рассказовка".

У всех железнодорожных платформ в ТиНАО появятся транспортно-пересадочные узлы. Так, ТПУ откроют около станций "Саларьево", "Румянцево" и в поселке Коммунарка.