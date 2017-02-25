WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

Фото: ТАСС/Zuma

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало утверждение о том, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств вины российских спортсменов, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.

По словам Макларена, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в аферы с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Но на недавнем собрании WADA в Лозанне для международных спортивных федераций агентство признало, что доказательств в отношении россиян во многих случаях недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции.

Напомним, что после выхода второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведения ЧМ-2017 по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Кроме того, Тюмень лишилась права проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году.