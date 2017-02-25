WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

Фото: ТАСС/Zuma
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало утверждение о том, что в докладе независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена недостаточно доказательств вины российских спортсменов, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета.
По словам Макларена, около тысячи российских спортсменов были вовлечены в аферы с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи. Но на недавнем собрании WADA в Лозанне для международных спортивных федераций агентство признало, что доказательств в отношении россиян во многих случаях недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции.
Напомним, что после выхода второй части доклада Макларена Россия лишилась права на проведения ЧМ-2017 по бобслею и скелетону, а Союз биатлонистов России решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Кроме того, Тюмень лишилась права проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году.
По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию чистыми 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ.
В результате на Играх – 2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарье Клишиной, которая тренируется в США.
Затем Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.
В декабре 2016 года МОК продлил санкции в отношении России. Согласно им, организация не поддерживает любые спортивные мероприятия на территории страны. Более того, организация призывает все федерации олимпийских зимних видов спорта заморозить подготовку к основным спортивным состязаниям в России, в том числе к чемпионатам мира и Кубкам мира.
Кроме того, WADA представило очередную часть доклада о применении допинга российскими спортсменами. Как утверждают авторы доклада, в манипуляции с допинг-пробами были вовлечены более тысячи атлетов РФ.
При этом, СМИ сообщили, что WADA направило в Международный союз биатлонистов (IBU) список из 31 российского биатлониста, подозреваемого в применении допинга.