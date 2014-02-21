Допинг-проба B биатлонистки Захенбахер-Штеле оказалась положительной

Эви Захенбахер-Штеле. Фото: ИТАР-ТАСС

Допинг-проба B немецкой биатлонистки Эми Захенбахер-Штеле оказалась положительной, сообщает Национальный Олимпийский комитет Германии. Ранее положительной оказалась проба А.

Сообщается, что в организме спортсменки обнаружен метилгексанеамин - запрещенный стимулирующий препарат. Захенбахер-Штеле покидает расположение сборной Германии в Сочи, решение о санкциях после расследования примет Международный союз биатлонистов.

Напомним, 21 февраля стало известно, что в употреблении допинга заподозрили трех участников Олимпиады в Сочи. Позже стало известно, что положительный результат дали допинг-пробы немецкой биатлонистки Эми Захенбахер-Штеле, итальянского бобслеиста Уильяма Фруллани, а также украинской лыжницы, имя которой не называлось.

Стоит отметить, что перед началом сочинской Олимпиады на использовании запрещенных препаратов попались российские биатлонистки Ирина Старых и Екатерина Юрьева. Девушки были уличены в употреблении эритропоэтина.