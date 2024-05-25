Мурашко: кардинальных изменений в подготовке врачей в России не будет

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Кардинальных изменений в подготовке врачей в РФ не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Он прокомментировал отказ от системы бакалавриата.

В настоящее время в системе медицинского образования первой ступенью подготовки врачей является специалитет, а второй – ординатура по более узкой специальности.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что с 2025 года в России исчезнет понятие "бакалавр". Будет высшее и высшее специализированное образование. По его словам, нормативная база будет готова до конца года.

Также в ведомстве пообещали, что дипломы, полученные после прохождения программы бакалавриата, будут признаваться наряду с дипломами нового образца.

