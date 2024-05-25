25 мая, 08:37Происшествия
Мирный житель пострадал в Донецке при ночном обстреле ВСУ
Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"
Мирный житель пострадал при ночном обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что украинские нацисты нанесли удар по Куйбышевскому району ночью. В частности, прилет был по улице Порт-Артурной.
В результате мужчина 1992 года рождения получил множественные осколочные ранения мягких тканей левой голени. Его оперативно госпитализировали.
Кроме того, при ночном обстреле в Белокаменном переулке повредилась кровля и остекление частного дома.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти с 2014 года собирают доказательства военных преступлений украинского правительства и силовиков против жителей Донбасса.
По его словам, на разных этапах сбор и документирование доказательств проводили правоохранительные органы и различные комиссии. На сегодняшний же день вся информация концентрируется в СК России.
Пушилин добавил, что власти ДНР пытались обращаться по этим вопросам в международные правозащитные организации, однако все было безрезультатно. Глава региона тем не менее выразил уверенность, что все причастные к военным преступлениям в Донбассе понесут заслуженное наказание.
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