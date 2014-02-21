Немецкий спортсмен подозревается в употреблении допинга

Фото: ИТАР-ТАСС

Допинг-проба А, взятая у одного из немецких олимпийцев в Сочи, дала положительный результат, сообщает олимпийский спортивный союз Германии (DOSB).

Имя и пол спортсмена пока не называются. Вскрытие проб B должно быть произведено 21 февраля на дисциплинарной комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК).

По словам эксперта немецкой телерадиокомпании ARD Флориана Бауэра, речь идет, скорее всего, о биатлонной сборной Германии. При этом он не исключил, что допинговый скандал может затронуть нескольких человек в немецкой команде.

Напомним, что перед началом сочинской Олимпиады на использовании запрещенных препаратов попались российские биатлонистки Ирина Старых и Екатерина Юрьева. Девушки были уличены в употреблении эритропоэтина.