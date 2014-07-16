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Спорт

16 июля 2014, 20:03

Российская биатлонистка Ирина Старых дисквалифицирована за допинг

допинг биатлон Эви Захенбахен-Штеле

Фото: ИТАР-ТАСС

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал россиянку Ирину Старых на два года за употребление допинга, сообщает на официальном сайте организации.

Срок дисквалификации отсчитывается с 23 декабря 2013 года. В течение 21 дня с момента принятия решения (14 июля) спортсменка имеет право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Кроме того, двухлетней дисквалификацией наказана немецкая биатлонистка Эви Захенбахер-Штеле, которую уличили в употреблении допинга во время Олимпиады в Сочи.

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В пробе, взятой у немки 17 февраля, был обнаружен метилгексанамин - запрещенный стимулирующий препарат. Положительный результат дали обе пробы, Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты Захенбахер-Штеле на Играх - четвертое место в масс-старте и в смешанной эстафете.

Срок дисквалификации будет отсчитываться с 17 февраля. 33-летняя Захенбахер-Штеле является двукратной олимпийской чемпионкой (2002, 2010) по лыжным гонкам.

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