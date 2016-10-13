CAS дисквалифицировал пятерых российских ходоков из-за допинга

Фото: ТАСС/Красильников Станислав
Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал пятерых российских ходоков за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте органа.
Вера Соколова, Эльмира Алембекова, Иван Носков, Михаил Рыжов и Денис Стрелков сдали положительные допинг-тесты на ЭПО в июне 2015 года.
Спортсменов дисквалифицировали на четыре года. У Алембековой срок отсчитывается с 17 июля 2016 года, а у остальных ходоков – с 15 июля 2016 года.
- Михаил Рыжов – завоевал "серебро" в спортивной ходьбе на ЧМ по легкой атлетике 2013;
- Вера Соколова – бронзовая призерка Чемпионата Европы 2010;
- Денис Стрелков – бронзовый призер Чемпионата Европы 2014;
- Эльмира Алембекова – завоевала "золото" Чемпионата Европы 2014.
По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию "чистыми" 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ.
В результате на Играх-2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарьи Клишиной, которая тренируется в США. При этом в большинстве видов спорта наши команды были представлены на Олимпиаде в полном составе.
В августе Международный паралимпийский комитет отстранить сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.
В докладе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.