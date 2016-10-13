Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2016, 19:00

Спорт

CAS дисквалифицировал пятерых российских ходоков из-за допинга

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал пятерых российских ходоков за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте органа.

Вера Соколова, Эльмира Алембекова, Иван Носков, Михаил Рыжов и Денис Стрелков сдали положительные допинг-тесты на ЭПО в июне 2015 года.

Спортсменов дисквалифицировали на четыре года. У Алембековой срок отсчитывается с 17 июля 2016 года, а у остальных ходоков – с 15 июля 2016 года.

  • Михаил Рыжов – завоевал "серебро" в спортивной ходьбе на ЧМ по легкой атлетике 2013;
  • Вера Соколова – бронзовая призерка Чемпионата Европы 2010;
  • Денис Стрелков – бронзовый призер Чемпионата Европы 2014;
  • Эльмира Алембекова – завоевала "золото" Чемпионата Европы 2014.

18 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи-2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве-2013.

По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию "чистыми" 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ.

В результате на Играх-2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарьи Клишиной, которая тренируется в США. При этом в большинстве видов спорта наши команды были представлены на Олимпиаде в полном составе.

В августе Международный паралимпийский комитет отстранить сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.

В докладе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.

допинг дисквалификация спортсмены новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика