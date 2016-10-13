CAS дисквалифицировал пятерых российских ходоков из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал пятерых российских ходоков за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте органа.

Вера Соколова, Эльмира Алембекова, Иван Носков, Михаил Рыжов и Денис Стрелков сдали положительные допинг-тесты на ЭПО в июне 2015 года.

Спортсменов дисквалифицировали на четыре года. У Алембековой срок отсчитывается с 17 июля 2016 года, а у остальных ходоков – с 15 июля 2016 года.

18 июля независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи-2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве-2013.

По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию "чистыми" 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ.

В результате на Играх-2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принимать участие только прыгунье в длину Дарьи Клишиной, которая тренируется в США. При этом в большинстве видов спорта наши команды были представлены на Олимпиаде в полном составе.

В августе Международный паралимпийский комитет отстранить сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.

В докладе говорилось о том, что как минимум 35 положительных допинг-проб российских паралимпийцев исчезли за последние четыре года, а виновные никакого наказания не понесли.

