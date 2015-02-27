В столице планируют строить дома "на батарейках"

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

В Москве могут появиться дома, тепло и электроэнергия в которые поступают через солнечные батареи с присоединенными к ним аккумуляторами. Об этом M24.ru сообщила председатель комиссии по экологической политике Зоя Зотова.

По ее словам, Россия разрабатывает свои стандарты экологичного и энергоэффективного строительства. В ближайшие годы в столице планируется возвести в качестве эксперимента 15 жилых домов "на батарейках". И если опыт окажется удачным, то такие дома могут запустить в серийное производство.

Зотова добавила, что такие дома уже скоро могут появиться в Новой Москве. "Дома "на батарейках" планируется построить в 2015-2016 годах в Новой Москве. Могут появиться даже целые жилые кварталы с социальной инфраструктурой. Кроме того, экологичное строительство могут использовать при подготовке и проведении ЧМ-2018 по футболу", – сказала она.

Напомним, в столице солнечные батареи устанавливаются для обеспечения функционирования уличных фонарей, светофоров, паркоматов на платных парковках и даже жилых домов – для освещения придомовой территории и лестничных клеток.

Пионером стало здание по адресу: Леонтьевский переулок, 15. Блоки солнечных батарей обеспечивают и работу Wi-Fi в зонах отдыха – например, в Измайловском парке и на Крымской набережной.

Существует в городе и мини-электростанция "Ярослава", работа которой "подпитывается" энергией дневного светила. Она находится в парке "Алтуфьево". Станция обеспечивает работу парковых осветительных приборов, систем видеонаблюдения и безопасности, а также бесплатного беспроводного интернета. "Ярослава" обладает мощностью 7,2 киловатта, этого хватило бы для одновременной работы 50 компьютеров.