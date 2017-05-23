Доходные дома в Хамовниках станут частями жилого комплекса после реконструкции

Фото: mka.mos.ru
Два бывших доходных дома реконструируют, после чего они станут частями жилого комплекса, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Комплекс из трех строений появится в Малом Левшинском переулке. Там построят семиэтажное здание с облицовкой из светлого керамического кирпича и натурального камня, особенности окружающей исторической застройки при этом сохранят.
У шестиэтажного здания бывшего доходного дома появится общий с новым корпусом холл. Третьим строением станет вновь выявленный объект культурного наследия – двухэтажный доходный дом 1874, 1895 годов постройки в Кропоткинском переулке. Для него разработали отдельный проект реставрации.
Жилой комплекс будет иметь четыре подземных этажа, в том числе три уровня парковки.
Жилой комплекс появится между Большой Полянкой и Старомонетным переулком. С одной стороны там находится здание бывшей типографии в стиле московского модерна начала XX века, а с обратной – бывший доходный дом того же периода. Между ними есть еще несколько исторических построек.
Все ценные строения при реконструкции сохранят, их планируют объединить в четыре блока с двумя внутренними дворами. Приспосабливать их под современные квартиры и возводить подземную автостоянку будут без сноса исторических стен.