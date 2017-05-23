Доходные дома в Хамовниках станут частями жилого комплекса после реконструкции

Два бывших доходных дома реконструируют, после чего они станут частями жилого комплекса, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Комплекс из трех строений появится в Малом Левшинском переулке. Там построят семиэтажное здание с облицовкой из светлого керамического кирпича и натурального камня, особенности окружающей исторической застройки при этом сохранят.

У шестиэтажного здания бывшего доходного дома появится общий с новым корпусом холл. Третьим строением станет вновь выявленный объект культурного наследия – двухэтажный доходный дом 1874, 1895 годов постройки в Кропоткинском переулке. Для него разработали отдельный проект реставрации.

Жилой комплекс будет иметь четыре подземных этажа, в том числе три уровня парковки.