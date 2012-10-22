Жильцы дома в ЮЗАО жалуются на неработающие лифты

Фото: ИТАР-ТАСС

Жильцы дома №8, корпус 3 по улице Паустовского жалуются на неработающие лифты в пятом, шестом, седьмом и восьмом подъездах.

"По норме в каждом подъезде должны работать два лифта: грузовой и пассажирский. Однако пассажирский отключен. Грузовой заменили и он работает из рук вон плохо. Например, в выходной день, 21 октября, лифт отключался четыре раза", - рассказала читательница M24.RU Ирина Садовникова, которая выполняет обязанности старшей по подъезду №5.

Накануне мужу Ирины Константиновны, инвалиду-сердечнику, пришлось подниматься пешком на 16 этаж. После такой физической нагрузки мужчине стало плохо. Вызвали "скорую", но медики отказались подниматься пешком на такую высоту.

Из-за неработающих лифтов дискомфорт испытывают также мамы с маленькими детьми и пожилые люди. При этом сотрудники к ООО "Мос.ОТиС", которые обслуживают новые лифты, отказываются реагировать на жалобы жильцов.

