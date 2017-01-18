Здание Литинститута имени Горького будет отреставрировано

Фото: facebook.com/Литературный институт имени Горького

Городская усадьба XVIII – начала XIX века на Тверском бульваре, в здании которой с 1933 года располагается Литературный институт имени Горького, будет отреставрирована. На проведение работ объявлен конкурс, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Усадьба, являющаяся памятником культуры федерального значения, имеет большую историю. Публицист и философ Александр Герцен родился в этом доме в 1812 году, в середине XIX века в расположившемся здесь литературном салоне бывали Гоголь, Белинский, Чаадаев, Аксаков, Баратынский, Щепкин, а в 1920-х годах на литературных вечерах выступали Маяковский, Блок и Есенин. Здание описано в книгах Герцена "Былое и думы", Булгакова "Мастер и Маргарита", Мандельштама "Четвертая проза" и других.

Проект реставрации уже утвержден. В его рамках будут проведены работы по усилению конструкций здания, воссозданы утраченные конструктивные элементы и интерьеры, произведено оснащение современным инженерным оборудованием. Завершить реставрацию усадьбы планируется в 2019 году.