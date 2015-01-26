Официальные курсы доллара и евро выросли почти на два рубля

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Центробанк установил официальный курс доллара на вторник, 27 января, в размере 65,59 рублей. Это более чем на 2 рубля превысило предыдущее значение. Евро также подорожал на 1,6 рубля - до 73,56 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Валюта дорожает на фоне падающих цен на нефть, По данным на 13.00 понедельника баррель марки Brent опустился до 48,03 доллара за баррель.

Напомним, в пятницу доллар и евро, напротив, подешевели на 2 и 4 рубля соответственно.

Ранее первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что Центробанк рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля и не ожидает дальнейшего "драматического изменения котировок".

"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить стабилизация в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному уровню", - сказал Юдаева.

С начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса.

В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро - 84 рубля 58 копеек.