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17 декабря 2014, 13:34

Официальный курс евро вырос на 8,4 рубля, доллара - на 6,6 рубля

доллар евро курсы валют

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Центробанк резко повысил курсы мировых валют. Официальный курс евро на 18 декабря поднялся на 8,4 рубля до 84,58 рубля, сообщается на сайте ЦБ. Курс доллара вырос на 6,6 рубля до 67,78 рубля.

Стоит добавить, что на торгах Московской биржи 17 декабря к середине европейская валюта торговалась выше 85 рублей, американская - на уровне 68 рублей.

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Напомним, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,6 пунктов – до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост.

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Сюжет: Изменение курсов валют

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