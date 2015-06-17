Курс доллара опустился ниже 54 рублей, курс евро – ниже 61 рубля

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Официальный курс доллара на четверг опустился сегодня на 14 копеек и стоит 53,89 рубля. Вместе с этим курс европейской валюты снизился на 35,8 копейки до 60,74 рубля, сообщается на сайте Центробанка России.

При этом в ходе торгов на Московской бирже стоимость доллара поднималась до 54,25 рубля. Это на 47 копеек выше уровня закрытия торгов 16 июня. Курс евро при этом поднимался до 61,12 рубля, что на 61 копеку выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Напомним, 16 июня Московская биржа некоторое время не транслировала котировки на валютном рынке. Трейдеры отмечают, что торги стали слишком часто прерываться в последнее время. Они намерены обратиться с жалобой на технические сбои в Центробанк, а также подать иски в суд.

По словам, трейдеров информация, которую транслирует биржа – "единственный метод получения полной картины всех выставленных заявок для всех участников торгов". Из-за сбоя трейдеры не могли реагировать на изменение рынка.

Это не первый сбой в работе Московской Биржи. За последние 1,5 года уже происходили пять технических сбоев на срочном рынке, один – на валютном и два – на фондовом.

Отметим, ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 12,5 до 11,5 процента годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.