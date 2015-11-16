Курс доллара снижен на 17 копеек, евро – на 42 копейки

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк снизил на 17 ноября курс доллара на 17 копеек, евро – на 42 копейки, сообщается на сайте ЦБ.

Стоимость американской валюты снизилась с 66,63 до 66,46 рубля, европейской – с 71,81 до 71,39 рубля.

Отметим, что 13 ноября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 66 рублей впервые с 2 октября, а европейская валюта впервые за 10 дней превысила 71 рубль.

По данным МИА "Россия сегодня", рубль рос на фоне высоких ставок по российской валюте и низкого спроса на валюту. В ходе торгов на ММВБ курс доллара снижался ниже 66 рублей, евро — до 70,85 рубля.