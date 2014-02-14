Официальный курс евро вырос до 48,26 рубля

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк России установил курс евро с 15 февраля на уровне 48,2618 рублей, говорится на сайте финансового регулятора. Тем самым курс европейской валюты вырос на 77,05 копеек.

Курс доллара при этом повысился на 39,48 копеек - до 35,2559 рублей.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник, 17 февраля, увеличилась по сравнению с предыдущим показателем и составила 41,1086 рубль.

Курс евро ЦБ уменьшил впервые 28 января, до этого он постоянно рос. Так, 1 января 1 "европеец" стоил 45,0559 рубля, а 28 января - уже 47,49 рубля, что превысило показатели за всю историю наблюдений.

Таким образом, сбылись прогнозы тех аналитиков, которые прогнозировали скорое "похудение" евро по отношению к российской валюте.