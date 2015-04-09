ЦБ понизил официальный курс евро на два рубля, доллара - на полтора рубля

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Российский рубль продолжает укрепляться. Официальные курсы доллара и евро вновь обновили минимумы с начала года, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара на пятницу, 10 апреля, потерял 1 рубль 48 копеек в стоимости до 52 рублей 54 копеек. Евро подешевел на 2 рубля 18 копеек и теперь стоит 56 рублей 52 копейки.

Отметим, что валюта начала падение еще с утра на Московской бирже. Таким образом, рубль уже второй день подряд обновляет максимум года. Укрепление происходит на фоне подорожания нефти, но это не единственный фактор. Как говорят эксперты, пик выплат по внешнему долгу в этом году уже пройден.

На следующей неделе рубль сможет снова окрепнуть на фоне начала периода уплаты налогов.

Напомним, в марте Центробанк не продавал валюту для стабилизации курса. В январе и феврале на эти цели потратили более двух миллиардов долларов. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.

За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процента до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.