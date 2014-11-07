Банк России готов поддержать рубль

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Банк России готов увеличить валютные интервенции в любой момент, а также задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

В документе отмечается, что для ограничения темпов падения рубля в течение октября Банк России провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США.

Валютные интервенции - это купля-продажа Центральным банком иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты: при снижении курса рубля, регулятор выбрасывает на рынок иностранную валюту, чтобы не позволять ей расти слишком быстро.

Кроме того, 5 ноября Центробанк принял пакет мер для обеспечения обеспечение финансовой и ценовой стабильности в новых условиях. В том числе, ключевая ставка была повышена на 1,5 процента до 9,5 процентов годовых, а также были введены операций валютного РЕПО.

Сделки РЕПО - это покупка ценной бумаги с обязательством обратной продажи через определенный срок по заранее определенной цене. Сделки РЕПО часто совершаются с целью кредитования участников рынка деньгами либо ценными бумагами.

Подчеркивается, что ослабление рубля вызвано рядом фундаментальных факторов, в первую очередь, снижением цен на нефть и ограниченным доступом к внешним рынкам капитала. Кроме того, в последние дни наблюдается "ажиотажный спрос" на иностранную валюту.

"Изменения в курсовой политике направлены на скорейшее достижение курсом рубля равновесного значения, снижение избыточных темпов расходования резервов, предотвращение формирования устойчивых девальвационных ожиданий в условиях постоянного ослабления курса рубля", - говорится в сообщении.

В Центробанке отмечают, что процесс адаптации валютного рынка к новому механизму курсовой политики займет еще некоторое время, при этом могут наблюдаться разнонаправленные движения курса.

Напомним, в пятницу, 7 ноября, официальный курс евро поднялся почти на три рубля - с 56,54 до 59,31 рубля. Доллар подорожал почти на 2,7 рубля - с 45,18 до 47,87 рубля. Во время торгов на бирже евро поднимался выше 60 рублей, а стоимость доллара доходила до 49 рублей.

МИА "Россия сегодня" передает, что глава Минфина Антон Силуанов считает падение курса рубля "спекулятивным", а в ближайшее время российская валюта будет укрепляться.