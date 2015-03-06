Официальный курс доллара на выходные упал ниже 60 рублей

Фото: ТАСС

Официальный курс доллара опустился ниже 60 рублей и составил 59,99 рубля. Американская валюта потеряла почти 2 рубля по сравнению с предыдущим показателем, сообщает пресс-служба ЦБ. При этом Центробанк понизил курс евро на 2,2 рубля до 66 рублей 10 копеек.

Ранее M24.ru сообщало, что курс евро в начале торгов на Московской бирже упал на 1,36 рубля до 65,68 рубля. Таким образом европейская валюта опустилась ниже 66 рублей впервые с 26 декабря.

В то же время курс доллара потерял 1,17 рубля и опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Как отмечают эксперты, это происходит на фоне роста стоимости нефти.

Так, цена "черного золота" марки Brent на торгах лондонской биржи ICE возросла до 60,88 доллара за баррель.