02 июля 2015, 15:14

Официальный курс доллара немного вырос, евро подешевел

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк поднял курс доллара на 3 июля на 18 копеек и снизил евро на 9 копеек, сообщается на сайте ЦБ.

Стоимость доллара поднялась с 55,47 до 55,65 рубля, а евро снизилась с 61,65 до 61,56 рубля.

Днем ранее рубль наоборот, дорожал: отечественная валюта поднялась на 36 копеек по отношению к доллару и на 72 копейки – по отношению к евро.

Стоимость европейской валюты снижается на фоне отказа Греции от выплаты транша кредита Международному валютному фонду. Таким образом, греческое правительство допустило технический дефолт.

5 июля в Греции пройдет референдум по вопросу о дальнейшем сотрудничестве с международными кредиторами.

Сюжет: Изменение курсов валют
