Доллар и евро выросли на 70 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара на четверг поднялся на 70 копеек и составил 58,35 рубля. Европейская валюта при этом выросла на 69,89 копейки до 62,74 рубля, сообщает пресс-служба Центробанка России.

Отметим, 24 марта курс доллара в ходе торгов на московской бирже впервые с начала года упал ниже 58 рублей – до 57,45 рубля. А двумя днями позднее американская валюта достигла отметки в 56 рублей.

Кроме того, ранее глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам года может оказаться ниже официального прогноза в 12,2 процента.

С начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря прошлого года, когда официальный курс доллара превысил 67,78 рубля, а евро – 84,58 рубля.

За два дня до этого ЦБ поднял ключевую ставку с 10,5 процентов до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. С 16 марта 2015 года ключевая ставка составляет 14 процентов.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.