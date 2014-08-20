В Москве все документы при рождении ребенка будут оформляться одновременно

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В столичных МФЦ запустят пилотный проект, в рамках которого все документы при рождении ребенка будут готовить в одно время, сообщает пресс-служба МФЦ.

Отметим, что при появлении малыша нужно оформлять несколько бумаг. Это свидетельство о рождении, полис ОМС, СНИЛС, регистрация по месту жительства, а при рождении второго и последующего ребенка понадобятся также и документы на материнский капитал.

Ранее все службы находились в разных частях города. За каждой справкой москвичи ездили в различные места, стояли в очередях и тем самым тратили много времени. Чуть позже все нужные ведомства собрали едином центре госуслуг, который открыт всю неделю с 8.00 до 20.00. Впрочем, это тоже не очень удобно, ведь нужно обращаться в разные окна.

Теперь достаточно будет один раз обратиться в МФЦ и оформить сразу все необходимые документы. Пилотный проект планируется запустить в ближайшее время и распространить на все МФЦ города.

Примечательно, что идею оказания этой услуги предложила участница краудсорсинг-проекта "Мой офис госуслуг" Вилена Пащенко. Именно ее инициатива победила в проекте.

Напомним, что при появлении ребенка нужно свидетельство о рождении, которое получают в ЗАГСах или консульских учреждениях РФ, если ребенок родился за границей. Как правило, свидетельство о рождении выдается в день обращения, если все документы предоставлены правильно. Вместе со свидетельством о рождении вам выдадут справку по форме №24, на основании которой в течение полугода после рождения ребенка можно подать заявление на получение пособий.

Для регистрации ребенка и получения свидетельства о рождении понадобятся справка о рождении из роддома, паспорта матери и отца, свидетельство о браке (при его наличии), либо свидетельство об установлении отцовства.

А вот в районном отделении УФМС нужно проставить в свидетельство о рождении штамп о гражданстве малыша. Он нужен для того, чтобы вписать ребенка в загранпаспорт, получить отдельный загранпаспорт для него, а также для получения при достижении ребенком 14 лет гражданского паспорта. Для этого нужны паспорта обоих родителей и свидетельство о рождении ребенка. В УФМС также вписывают ребенка в гражданские паспорта родителей.

Кроме того еще нужно оформлять прописку и медицинский полис для новорожденного.