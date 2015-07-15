Большинство россиян уверены, что честно зарабатывать миллион рублей невозможно

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Большая часть россиян уверены, что нельзя честно стать миллионером. Так в ходе опроса "Левада-центра" ответили 70 процентов респондентов.

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", какие специалисты зарабатывают миллион рублей в месяц.

"Есть айтишники, которые зарабатывают более чем миллион рублей. Миллион рублей – это 20 тысяч долларов. Профессиональный айтишный ролик-мультик стоит порядка двух миллионов рублей. Специалист может его сделать за неделю. Я знаю финансовых и юридических консультантов высочайшего класса, которые, проконсультировав один контракт, просчитав его риски, могут заработать 20-30 тысяч долларов. Много могут заработать люди инженерного склада, которые работают руками. Они востребованы и могут стоить очень дорого", - пояснил он.

Добавим, по данным "Левада-центра", 20 процентов россиян считают, что заработать миллион рублей своими силами и не нарушая законов вполне возможно.

При этом две трети респондентов заявили, что считают допустимым неравенство по уровню доходов в обществе, однако разрыв между бедными и богатыми не должен быть слишком большим. За равные зарплаты выступают 28 процентов россиян.

К миллионерам негативно относятся 44 процента, поскольку считают их мошенниками.

Отметим, после окончания вуза самая высокая зарплата ожидает программистов. Уже в первый год работы им могут предложить около 44 тысяч рублей в месяц. Также выгодно учиться на юриста или банковского служащего. К такому выводу пришли специалисты HeadHunter.

Как пишет "Коммерсантъ", в первый год работы московские компании готовы предложить начинающим юристам около 38 тысяч рублей, а специалистам в области продаж, банковской деятельности и маркетинга в сфере рекламы и пиара – 35 тысяч рублей в месяц.

При этом через три года работы средняя зарплата программистов вырастает до 86 тысяч рублей, а у сотрудников банковской сферы, маркетинга и инвестиций – 60–69 тысяч.

Ранее уровень зарплат выпускников исследовали в Минобрнауки. Согласно исследованию ведомства, самыми высокооплачиваемыми профессиями в стране являются экономист, юрист и специалист в области IT-технологий. Уже в начале карьеры молодые экономисты, юристы и IT-специалисты могут претендовать на зарплату от 80 до 100 тысяч рублей.