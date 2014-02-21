Дневник Олимпиады: день тринадцатый

Аделина Сотникова. Фото: ИТАР-ТАСС

Золотая медаль в фигурном катании и провальное выступление россиян в двоеборье, а также победы канадок в керлинге и хоккее - в очередном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

Золотая медаль Сотниковой

Седьмое золото принесла России фигуристка Аделина Сотникова, победившая в одиночном катании. 17-летнияя россиянка смогла опередить чемпионку Ванкувера Ким Ю На из Южной Кореи. За произвольную программу Сотникова получила 149,95 балла и по сумме двух прокатов (224,59) заняла первое место.

Бронзовую медаль завоевала пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер с результатом 216,73 балла. Еще одна россиянка - Юлия Липницкая - показала пятый результат, набрав 200,57 балла.

Отметим, что благодаря золоту Сотниковой, Сборная России повторила свой рекорд по количеству медалей (всех достоинств), завоеванных на зимних Олимпийских играх. В настоящее время на счету российской команды 23 награды. Столько же наши спортсмены завоевали на Играх 1994 года в Лиллехаммере.

Провал в двоеборье

Крайне неудачно выступили российские спортсмены в двоеборье. Евгений Климов, Нияз Набеев, Эрнест Яхин и Иван Панин показали последний результат по итогам командного старта. К финишу в эстафете 4 по 5 километров россияне пришли девятыми, отстав от лидера на 5 минут и 36.3 секунды. При этом после первого вида программы - прыжков с трамплина - наши двоеборцы занимали седьмое место.

Фото: ИТАР-ТАСС

Напомним, что в личном двоеборье от сборной России выступал Иван Панин, который в итоге занял 43-е, предпоследнее, место. Таким образом, на домашней Олимпиаде россияне не завоевали ни одной медали в этом виде соревнований.

Награды высшего достоинства в лыжном двоеборье достались сборной Норвегии, в составе которой выступили Магнус Моан, Ховард Клеметсен, Магнус Крог и Йорген Граабак. Они стали третьими в прыжковой части, а затем победили в эстафете. Серебро завоевали немецкие спортсмены (Фабиан Рисле, Бьёрн Кирхайзен, Йоханнес Ридзек, Эрик Френцель), уступившие на финише норвежцам 0.3 секунды. Австрийцы Лукас Клапфер, Кристоф Билер, Бернхард Грубер, Марио Штехер стали обладателями бронзовых медалей.

Канадки - сильнейшие в керлинге

На Олимпиаде завершились соревнования в керлинге среди женщин. Победительницами стали керлингистки из Канады, в финале обыгравшие сборную Швеции со счетом 6:3. Бронзовые медали завоевали спортсменки из Великобритании.

Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянки по итогам турнира оказались на девятом месте. Такой результат не иначе как провальным не назовешь. Отметим, что на домашней Олимпиаде наши керлингистки считались одними из претенденток на медали, но три поражение подряд от не самых сильных сборных Китая, Японии и Южной Кореи, поставили подопечных Томаса Липса в тяжелое положение. Победа над швейцарией, казалось, вернула шансы на выход в плей-офф, но затем россиянки уступили Канаде и Швеции, тем самым распрощавшись с надеждами на высокие места. Завершило неудачное выступление девушек поражение от британских керлингисток.

Доминирование канадских хоккеисток

Женская сборная Канады по хоккею выиграла четвертые Олимпийские игры подряд. В финальном матче в Сочи канадки обыграли команду США в овертайме со счетом 3:2. Эта победа особенно ценна тем, что по ходу поединка Канада проигрывали американкам 0:2. Однако девушки нашли в себе силы отыграться и перевести игру в дополнительный период, где точный бросок Мари-Филип Пулен принес им золотые медали.

Обладательницами бронзовых наград стали швейцарские хоккеистки, в матче за третье место сломившие сопротивление Швеции - 4:3.

