Тренеров "Водника" и "Байкала-Энергии" дисквалифицировали на 2,5 года

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом дисквалифицировал главного тренера архангельского "Водника" Игоря Гапановича и иркутского "Байкала-Энергии" Евгения Ерахтина на 2,5 года, передает ТАСС.

Кроме того, оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей. Решение в отношении начальника "Водника" Дмитрия Минина и игрока "Байкала-Энергии" Олега Пивоварова вынесут 1 марта в связи с их отсутствием на заседании.

Первый тайм встречи между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во втором команды начали поражать собственные ворота. "Водник" забил 11 автоголов, все из которых принадлежали одному и тому же игроку.

Странный результат матча объясняется тем, что команды не были заинтересованы в победе. Итогом стал счет 11:9 в пользу гостей. "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы. Победа архангельской команды выводила бы ее на пятое место, тогда соперником "Водника" стал бы действующий чемпион страны красноярский "Енисей". Иркутская "Байкал-Энергия" набрала 24 балла и вышла на второе место.

Позже стало известно, что матч переиграют – результат этой встречи был аннулирован.