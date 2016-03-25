Известного тренера ходоков Чегина пожизненно дисквалифицировали

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Всероссийская федерация легкой атлетики утвердила решение антидопингового агентства РУСАДА о дисквалификации тренера Виктора Чегина. Он пожизненно отстранен от спорта, сообщается на сайте агентства.

Чегин руководил Центром олимпийской подготовки в Мордовии по спортивной ходьбе, впоследствии переименованным в специализированную школу олимпийского резерва.

В настоящее время центр закрыт, поскольку воспитанники Чегина уличены в почти поголовном использовании запрещенных препаратов. Сам Чегин обвинялся в том, что давал ходокам запрещенные препараты.

Речь идет не о мельдонии – история с Чегиным произошла еще до милдронатового скандала. Самые известные отечественные ходоки были дисквалифицированы за аномальные показатели биометрического паспорта. То есть за превышение допустимых норм по гемоглобину.

В число дисквалифицированных вошли Лашманова, Кирдяпкин, Каниськина, Борчин, Канайкин и другие прославленные российские ходоки. Они также были лишены наград Олимпиад и чемпионатов мира и Европы.