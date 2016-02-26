В 2016 году построят детские сады на 7 тысяч детей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
В 2016 году построят более 26 детских садов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
Наибольшее количество дошкольных учреждений планируется возвести в ТиНАО: 11 детских садов более чем на 2500 мест. Половина объема строительства будет реализована за счет инвесторов, остальное – на средства городского бюджета.
За счет бюджета планируется построить еще 9 детских садов в Северном и Северо-восточном округах, в которые смогут ходить более 2 тысяч ребят.
В общей сложности до конца года в столице появятся дошкольные учреждения, способные принять порядка 7 тысяч детей.
Напомним, в прошлом году в Москве построили 46 новых школ и детских садов. В этом году объем строительства планируется увеличить.