В 2016 году построят детские сады на 7 тысяч детей

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

В 2016 году построят более 26 детских садов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Наибольшее количество дошкольных учреждений планируется возвести в ТиНАО: 11 детских садов более чем на 2500 мест. Половина объема строительства будет реализована за счет инвесторов, остальное – на средства городского бюджета.

В 2016 году в столице планируется построить 34 школы и детских сада

За счет бюджета планируется построить еще 9 детских садов в Северном и Северо-восточном округах, в которые смогут ходить более 2 тысяч ребят.

В общей сложности до конца года в столице появятся дошкольные учреждения, способные принять порядка 7 тысяч детей.

Напомним, в прошлом году в Москве построили 46 новых школ и детских садов. В этом году объем строительства планируется увеличить.