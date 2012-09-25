В Долгопрудном начала действовать электронная очередь в детсады

Фото: ИТАР-ТАСС

Жителям Долгопрудного стала доступна новая услуга - электронная очередь в детский сад. Возможность появилась у родителей подмосковного города с началом нового учебного года.

Отличия от существовавшей ранее системы в том, что теперь родители смогут не только поставить ребенка на учет в детский сад, но и проконтролировать по интернету, как продвигается очередь. Для этого нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг и оставить заявление в электронном виде.

Преимущество в новой очереди будет отдано работникам сферы здравоохранения, образования и дошкольных детских учреждений, сообщает интернет-портал Московской области.

Для тех, кому новая система покажется слишком сложной, оставлена возможность устроить ребенка в детский сад привычным образом.

Чтобы сократить очереди, в Долгопрудном решили предоставлять компенсацию в размере пяти тысяч рублей за отказ от места в детском саду не только многодетным, но и обычным семьям.