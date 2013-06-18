Форма поиска по сайту

18 июня 2013, 16:47

Общество

В бизнес-парке в Румянцево построят детсады и больницы

"Интервью": Владимир Жидкин о точках роста Новой Москвы

В бизнес-центре в Румянцево появятся не только административные здания, но и детский сад, группа продленного дня, а также медицинский комплекс, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" и.о. главы департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, всего в рамках строительства бизнес-парка планируется сдать около 750 тысяч квадратных метров офисных помещений, в этом году уже будет введено в эксплуатацию около 200 тысяч квадратных метров. Кроме того, будут построен подземный пешеходный переход между бизнес-центром и станцией метро "Румянцево", которую откроют в 2014 году. С таким предложением к властям обратился инвестор, который возьмет все расходы на себя.

Владимир Жидкин также напомнил, что в будущем году будет построена еще и станция метро "Саларьево". Также начата проработка строительства метро в Коммунарку.

детские сады Румянцево бизнес-парк медцентры офис

