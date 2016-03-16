Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта 2016, 11:55

Общество

В 2016 году на летний отдых детей выделили 122 тысячи льготных путевок

Фото: М24.ru/Михаил Сипко

В этом году на летний отдых детей льготных категорий в Москве выделено более 122 тысяч путевок, сообщил журналистам глава департамента культуры Александр Кибовский.

По его словам, число детей-льготников, которые будут отдыхать этим летом, не снизилось. Путевки получат дети 11 льготных категорий. А некоторые льготники получат частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной поездки на отдых .

Кибовский напомнил, что в прошлом году отдохнули и получили компенсацию стоимости самостоятельно приобретенной путевки более 117 тысяч детей, передает Агентство "Москва".

За счет городского бюджета дети смогут побывать в Анапе, лагерях Кавказских Минеральных Вод, Республики Беларусь, Калининградской и Московской областях. Маленьких отдыхающих ждут в Крыму и Севастополе. Не исключено, что в этом году льготников сможет принять и знаменитый "Артек".

Летом 160 тысяч столичных школьников смогут отдохнуть бесплатно

Воспользоваться путевкой с полной оплатой стоимости из средств бюджета города Москвы могут 11 категорий детей:

  • дети с ограниченными возможностями (имеющие инвалидность);
  • дети-сироты;
  • дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  • дети, пострадавшие в результате террористических актов;
  • дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
  • дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов;
  • дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;
  • дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или утраты жилища;
  • дети из малообеспеченных семей;
  • дети из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами.

Минимальный возраст ребенка для поездки вместе с сопровождающим на базы отдыха зависит от льготной категории семьи. Так, детям из малообеспеченных семей должно исполниться 3 года, инвалидам – 4 года, детям, переданным в приемную семью, на патронатное воспитание – 3 года.

Ссылки по теме


детские лагеря Александр Кибовский льготники социальная сфера льготные путевки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика