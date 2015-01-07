В 2014 году в столице реорганизовали 19 детских домов

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Одним из главных событий прошлого года в социальной сфере Москвы стала реорганизация 19 детских домов, а также развитие адресной соцпомощи. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на руководителя департамента социальной защиты населения Владимира Петросяна.

"На базе детских домов создаются специальные центры. Там мы создаем помещения квартирного типа. Там живут 4-6 детей и одна "социальная мама". Приучаем там детей к самостоятельной жизни", - рассказал Петросян.

По его словам, в 2014 году было реорганизовано 14 организаций для детей-сирот в девять центров содействия семейному воспитанию. Их главная цель - решение вопроса возврата ребенка в кровную семью. Если это невозможно, детей устраивают в замещающие семьи.

Владимир Петросян также отметил, что в минувшем году активно развивалась и адресная продовольственная помощь. В частности, был введен электронный социальный сертификат, куда начисляются 500 баллов, равные 500 рублям, которые можно потратить на покупку продуктов. За год такую помощь на общую сумму более 118 миллионов рублей получили около 238 тысяч человек.

"С 1 января 2015 года социальные услуги бесплатны для гражданам, чей среднедушевой доход меньше или равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в расчете на душу населения. Также услуги будут получать отдельные категории граждан, имеющие право на бесплатное соцобслуживание", - уточнил Петросян.

Отметим, что с начала года вступил в силу федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Так, был введен ряд новых понятий и установлены критерии и обстоятельства, при которых человек может считаться нуждающимся. Кроме того, вводится индивидуальная программа социального обслуживания. Помимо государственных структур, помощь смогут оказывать частные компании и индивидуальные предприниматели.