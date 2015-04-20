Столичные власти проведут служебную проверку психиатрической больницы №15

"Вечер": В столичной психиатрической больнице издевались над детьми

В столичной психиатрической больнице №15 проведут служебную проверку на факт издевательства над детьми. Об этом M24.ru рассказал заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Сейчас проводят служебную проверку по поводу произошедшего и ищут ребенка, о котором писали в СМИ. Как только она будет закончена, мы все расскажем", - пояснил Печатников.

По информации СМИ, сотрудники столичной психиатрической больницы №15 вместо того, чтобы использовать успокоительные лекарства, привязывали детей к кроватям. Фотографии, подтверждающие жестокое обращение, были размещены в ряде изданий.

В пресс-службе столичного главка следственного комитета сообщили, что ведомство также начало проверку информации о жестоком обращении с пациентами. "Доследственная проверка проводится с 15 апреля. О ее результатах будет сообщено дополнительно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Психиатрическая клиническая больница №15 открыта в 1965 году и в настоящее время остается одной из крупнейших психиатрических клиник России. В составе больницы функционируют 20 отделений и Дневной стационар для подростков.