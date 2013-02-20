Родителей напугала школьная анкета Минздрава

Третьеклассников спрашивают про секс и наркотики

В анкете, разработанной Минздравом для 10-летних школьников, идет подробный опрос о наркотиках и половых отношениях. По мнению родителей, такая анкета лишь подстегнет их чад к употреблению психотропных веществ.

В частности, Минздрав интересуется, была ли у 10-летних половая связь без презерватива и пробовали ли они "крэк", "винт", "спиды" или алкоголь в сочетании с таблетками "для необычных ощущений".

В социальных сетях развернулось бурное обсуждение инициативы министерства. Многие считают, что список слишком подробен. Например, там значатся такие вещества, как релевин и оксибутират натрия, о которых без анкеты они, возможно, и не услышали бы.

Между тем в общественной организации "Россия без наркотиков" заявили, что опасения родителей не обоснованы.