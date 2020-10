Никуда нельзя: что запрещает закон детям других стран

Фото: flickr.com

Прокуратура планирует запретить несовершеннолетним посещать парки, стройки и кафе. В Мосгордуму внесен законопроект, согласно которому подростков ночью (с 23.00 до 6.00) без сопровождения взрослых не будут пускать в заведения с алкогольным меню, на стройки, крыши домов, автомагистрали, территории трубопроводов, железную дорогу и парки. Также в России уже действует закон об ограждении несовершеннолетних от нежелательной информации, поэтому посещение интим-магазинов и букмекерских контор подросткам и детям запрещено круглосуточно. В других странах для несовершеннолетних тоже есть запреты. Редакция сетевого издания M24.ru сделала подборку из самых неординарных запретов для детей, а также их родителей за рубежом.

"Закрой рот и ешь суп"

Один ресторатор в США повесил на двери своего заведения объявление: "Мы не толерантны к детскому крику". Родители с детьми могли спокойно находиться в ресторане до тех пор, пока ребенок не начинал кричать. Когда такое происходило, родителей спокойно, но убедительно просили выйти и успокоить ребенка. Также в США один ресторатор сделал еще более смелое заявление. Майк Вуик, владелец ресторана McDain в Пенсильвании, объявил, что его заведение отныне не будет обслуживать посетителей с детьми в возрасте до шести лет. Аргументировал Майк Вуик такое решение довольно просто - родители зачастую относятся к своим чадам как к центру Вселенной и не имеют желания или возможности угомонить расшалившееся или раскричавшееся дитя. Мнения о таком запрете резко разделились, молодые семьи возмущались подобной дискриминацией, а старшее поколение, уже вырастившее своих детей, вздохнуло с облегчением и порадовалось тому, что появилось место, где их уши будут защищены от детских воплей.



Фото: flickr.com

"Как корабль назовешь, так он и поплывет"

В нежном младенческом возрасте ребенок совсем не защищен от внешнего мира. Роль его защитников берут на себя родители. Но вот только от родителей детей тоже порой стоит защищать. И речь не о насилии над ребенком или плохом уходе за младенцем. Речь пойдет об именах. Только за один год в Москве и Московской области родились дети, которых любящие родители окрестили Господином, Графом, Князем, Иваном-Коловратом, Меркурием, Христамрирадосом, Каспером Ненаглядным, Саммерсет Оушеном, Салатом Латук и прочими экзотическими именами. А это только мальчики! Девочкам посчастливилось стать Вишней, Индией, Принцессой Даниэллой, Россией, Луналикой, Океаной, Радостиной... Одна семья даже дошла до Страсбургского суда, потому что в России ЗАГСы отказывались регистрировать ребенка под именем БОЧ рВФ 260602. Расшифровывали родители такое экзотическое имя так - Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002 года.



Фото: flickr.com

В Дании возникновение подобных проблем маловероятно, ведь там издан список из 24 тысяч имен для младенцев. Чтобы назвать своего ребенка как-то иначе, необходимо получить для этого специальное разрешение. А в Новой Зеландии и вовсе решили вопрос кардинально - там составлен список запрещенных имен. Теперь новозеландцы не смогут назвать ребенка Королевой Викторией, Mafia No Fear ("Мафия не страшна"), 4Real ("Взаправду"), Люцифером или каким-либо порядковым номером (присваивать детям номера пытались в многодетных семьях). Всего в список попало 77 имен. Такой закон был принят после нескольких судебных разбирательств, например, когда родителей принудили изменить имя своей дочери, которое изначально звучало как Talula Does The Hula From Hawaii ("Талула танцует гавайскую хулу"). Также суд в Новой Зеландии запретил назвать младенца Number 16 Bus Shelter ("Остановка автобуса №16").



Фото: flickr.com

Киндеры остались без сюрприза

За питанием подрастающего поколения некоторые страны следят достаточно пристально. Например, в США нельзя найти шоколадных яиц с игрушкой внутри. Так полюбившееся детям лакомство Kinder-Surprise от компании Ferrero было запрещено в США с 1938 года и до недавнего времени. Запрет был аргументирован законом, согласно которому в продуктах питания запрещено пребывание посторонних предметов. Пока не были разработаны новые стандарты шоколадных яиц, даже ввоз такого лакомства с игрушкой в США был запрещен. А во Франции правительство запретило подавать кетчуп в школьных и студенческих столовых. Сделано это было ради пропаганды здорового образа жизни и традиционной французской кухни. Однако запрет не стал абсолютным - раз в неделю кетчуп с картофелем-фри подавать в столовых все-таки можно.



Фото: flickr.com

Как правильно выращивать "цветы жизни"

Советы о воспитании детей горазды давать не только всезнающие любопытные соседи. Отдельные государства также дают советы по воспитанию, но уже в законодательном порядке. Так, например, в Канаде правительство запретило учить младенцев ходить с помощью ходунков, ведь в 2004 году ученые доказали, что они препятствуют развитию моторики у детей. Запрет с определенной точки зрения разумный. А вот в Лос-Анджелесе, например, запрещено купать двух детей одновременно в одной ванной. Чем вызван такой закон? Явной логики не просматривается. Вероятно, его составитель заботился о спокойствии слишком застенчивых детей. В Швеции за шлепок по попе расшалившегося малыша родитель может понести уголовную ответственность. А в Японии в скором времени будет введен запрет на использование шнурков и тесемок в дизайне воротников и капюшонов в детской и подростковой одежде. Законодателям кажется, что такой элемент может привести к нечаянному удушению ребенка. Что ж, их право. Но самое интересное в том, что в стране не было зарегистрировано ни одного подобного несчастного случая. По словам представителей правительства Японии, такое решение было принято в профилактических целях.



Фото: flickr.com

Не меньше внимания уделено продаже алкоголя несовершеннолетним. Во Франции с 1954 года введен запрет на продажу алкоголя детям до 16 лет, сейчас подросткам с 16 до 18 лет продать можно только пиво или вино, штраф за нарушение составляет почти три тысячи евро. За повторное нарушение продавца оштрафуют на семь с половиной тысяч евро и дадут уголовный срок. В Испании магазины или кафе, которые попадаются на продаже выпивки тем, кому еще нет 18, могут оштрафовать на сумму от 3 до 15 тысяч евро, а то и вообще закрыть. В Швеции и Таиланде алкоголь запрещено продавать людям моложе 20 лет. В Италии с осени 2013 года подняли возрастной ценз для продажи алкоголя с 16 до 18 лет. Штраф для продавца-нарушителя составит от 250 до 1000 евро, при повторном нарушении сумма удвоится, а владельца торговой точки или бара лишат лицензии на три месяца.



Фото: flickr.com

Чем бы дитя ни тешилось

В испанской Валенсии существует прекрасный традиционный праздник Файяс, почти что аналог нашей Масленицы. Там тоже сжигают кукол в честь прощания с зимой, но вместо блинов у испанцев свое развлечение - пиротехника всех видов. Однако детям до 8 лет с 2013 года запрещено использовать любого вида петарды и фейерверки. Даже на праздник. Даже один разочек.



Фото: flickr.com

В Китае ограничения более жесткие: еще в 2000 году вступил в силу запрет на игровые консоли, таким способом правительство страны пытается оградить молодежь от вредного влияния видеоигр и заставить учиться или работать. А дети Евросоюза теперь будут лишены таких обожаемых игрушек, как воздушные шарики, магнитные рыбалки и дудочки-язычки. Надуть воздушный шарик или поиграть в рыболова с магнитной удочкой дети до 8 лет смогут только под присмотром взрослых. А дудочки, выпускающие при надувании длинный разноцветный бумажный язык, теперь и вовсе признаны небезопасными для детей младше 14 лет. Ведь, например, 13-летний подросток запросто может проглотить кусочек бумажной ленты свистка и подавиться им.



Фото: flickr.com

Если говорить о Великобритании, то забавных законов и запретов там не меньше, чем в Китае или США, но в отношении младшего поколения англичане более сдержаны. Разве что детям, не достигшим 10-летнего возраста, запрещено смотреть на обнаженные манекены. Также доставляют удовольствие законы, которые были приняты в незапамятные времена, но до сих пор не отменены, несмотря на свою неактуальность. Так, в Великобритании всем мужчинам, начиная с 14 лет, до сих пор предписано не меньше двух часов в неделю практиковаться в стрельбе из лука под надзором местного священника. Ведь детство, увы, рано или поздно заканчивается.

Виктория Рязанцева