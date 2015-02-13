Максимально честно: Павел Астахов об утренней зарядке и 27 миллионах подзащитных

"Максимальное приближение": Павел Астахов



Героем нового выпуска программы "Максимальное приближение" на телеканале "Москва 24" стал адвокат и телеведущий Павел Астахов. Детский омбудсмен рассказал Максиму Иксанову о собачьих упряжках, бескомпромиссности, открытости, традициях усыновления, заряжающей силе детей, бесплатных юридических консультациях, дорогих сердцу подарках и собственных мечтах.

Понимали ли Вы, приступая к работе, насколько пристальным будет внимание к Вам? Любое непопулярное решение может обернуться критикой в Ваш адрес.

- В нашей истории никогда не было традиции отдавать своих детей за границу. За последние 20 лет эта традиция сформировалась, на этом основании был выстроен огромный бизнес. Руководителю детского дома проще подобрать хорошего ребеночка и отдать его не российским родителям, которые собирают массу бумаг и годами стоят в очереди, а отправить его в Америку. Агентство, которое отправило Артема Савельева к Торри Хансен, заработало 4 200 тысяч долларов на усыновлении российских детей. (Американка Торри Хансен усыновила россиянина Артема Савельева в сентябре 2009 года, после чего в апреле 2010 года вернула ребенка обратно в Россию. После этого инцидента в РФ был введен годичный мораторий на усыновление российских детей американскими гражданами - прим. ред.)

Вы жесткой рукой меняли ситуацию в нашей стране, без разговоров снимали десятки директоров региональных учреждений...

- Было такое, даже двух министров снял в первый год своей работы. Здесь нельзя уступать, нельзя идти на компромисс. Я и президенту говорил, и вам говорю, и всем говорил: дети стали моими подзащитными. Я - адвокат 27 миллионов детей.

Когда заходишь к Вам в кабинет, становится не по себе от количества папок на Вашем столе.

- Детей много - проблем много. Здесь текущие консультации с американцами, тут - Финляндия, вот Координационный совет при Президенте Российской федерации, а это - проект очередного федерального закона, надо срочно дать на него свое заключение.

Как строится Ваш рабочий день?

- Последний год он строится исходя из графика моего младшего сына. В 8 утра я везу его в детский садик при школе. Когда я в Москве, лучшая зарядка для меня: начинать утро с общения с детьми. Они галдят, говорят, что делали вчера, куда пойдут сегодня...

Благодаря Вашей программе "Час суда" люди узнали, что такое судебная система.

- Мы открыли первую бесплатную юридическую консультацию программы "Час суда", она до сих пор существует. В год по 50 тысяч ответов давали на вопросы, проводили телефонные консультации. У меня до сих пор сидит несколько человек, которые бесплатно отвечают.

Расскажите о своем кабинете.

- Все заходят и спрашивают: "А где президент?". Я им показываю фотографию сына и говорю: "Вот будущий, пожалуйста!". Здесь он сфотографирован за месяц до моего назначения. Как говорит один мой знакомый: "Астахов, ты карьерист - ребенка под назначение родил!". Это самое счастливое время моей жизни, потому что я был абсолютно свободным человеком.

Ваш кабинет заполнен детскими подарками.

- Я всегда привожу с собой подарки. Как-то смотрю новости по прилету: "Прилетел Астахов, разгружал баулы... Что он там вез - непонятно. Наверное, подарки". Да, говорю, подарки. У меня здесь есть подарок и от Артема Савельева.

Кажется, Вы слишком открыты для прессы и публики.

- В этом моя защита. Я никогда ничего не скрывал в своей жизни. Об этот факт разбиваются все сочинения обо мне и моей семье, о моей жизни. Некоторые иногда пытаются копаться в моей жизни: а вот он снимал квартиру на Лазурном берегу, а вот он праздник устраивал, а вот он то-то делал... Ребята, я что же, не могу за свои деньги ничего делать? Я налоги заплатил! Что, нужно одеть лапти, рубище и пойти с посохом по стране помогать детям? Так не получится.

Мы находимся в парке "Сокольники", где в рамках специальной реабилитационной программы детям предоставляется возможность покататься в упряжке хаски. Павел Алексеевич, Вы так легко с собаками обращаетесь!

- Я вырос с лайками, они всегда были у меня дома. Я управлял нартами (нарты - узкие сани для езды на собаках и оленях - прим.ред.). Это только кажется, что в них легко ехать, на самом деле ими сложно управлять. Кроме того, ты больше бежишь, чем едешь. Вообще нарты предназначены не для того, чтобы кататься на них, а чтобы перевозить грузы или людей, которые не могут сами ходить на лыжах.

Организация детских мероприятий все-таки не является Вашей прямой задачей.

- Тут сложно разделить: прямая - не прямая. Наша задача - растить детей здоровыми, умными, в безопасности.

Вы помогаете многим детям реализовывать их мечты. А Ваши собственные детские мечты реализованы?

- Конечно! Я мечтал слетать в космос, мечтал быть водолазом. Я прошел подготовку и был в невесомости, с удовольствием занимался дайвингом. Сейчас просто времени нет, давно не нырял. Только продавцом мороженого и клоуном мне не удалось стать, хотя клоуном иногда тоже приходится работать.