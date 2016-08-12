Драка в песочнице: нужно ли вмешиваться в конфликты между детьми

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Детская песочница – маленькая жизнь со своими радостями, и, конечно, конфликтами. Малыши что-то не поделили, кто-то кого-то толкнул, в итоге – обиды и слезы. Иногда в ситуацию вмешиваются родители, и тогда детская ссора вырастает из песочницы и превращается в настоящий скандал. Колумнист m24.ru Анна Лебедева, рассуждает о том, как себя вести, если ваш ребенок поссорился с чужим.

Каждое утро в мегаполисе наполнено шумом. Неважно, где ты живешь – в центре или на окраине. Всегда сладкий сон кто-то, да прерывает: дворники, громыхающие мусоровозы, шумные прохожие. Мой сладкий сон часто нарушают посетители детской площадки под окном.

И я говорю не об играющих детях. Речь о то и дело кричащих друг на друга родителях, которые пытаются разобраться в детских ссорах. Ведь выяснять, почему Таня обзывает Петю и почему Сережа не дает свой самокат Марине, нужно непременно на повышенных тонах. Чаще всего все эти взаимные оскорбления заканчиваются детской истерикой.

Их ругань так похожа на плохой сериал, что, не успев отойти от сладкого сна, я вскакиваю с постели в поисках пульта от телевизора. Но через какое-то время понимаю, что выключить этот звук невозможно. Иногда я открываю окно, пытаюсь прислушаться и разобраться, кто прав, кто виноват.

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Помню однажды две мамы чуть не подрались из-за детской игры. Девочка Маша толкнула мальчика Петю, его мама решила объяснить обидчице сына, что так делать нельзя. Маша, услышав, что ее ругает чужой человек, заплакала. В итоге – скандал:

– Какое вы имеете право повышать голос на мою дочь?

– Да твоя дочь толкнула моего сына! И это происходит каждый день! Я в следующий раз сама ее толкну, чтобы знала, как себя вести на детской площадке!

Дальше все типично: да я твоего Петю, да я твою Машу! Да пошла ты, да ты сама пошла! Вот и перешли "ты", легко и бесцеремонно. Они реально были готовы разорвать друг друга в клочья. Разнять разбушевавшихся взрослых удалось только плачущим детям.

– Мамочка, хватит! Мамочка, хватит! – кричал мальчик, захлебываясь слезами.

– Мамочка, я больше так не буду! – просила виноватая девочка.

Постепенно бой затих, женщины успокоили детей и все разошлись по домам.

На следующее утро меня ждала та же картина, но с другими участниками. Снова чьи-то родители ругались между собой, доказывая друг другу, что их дети самые лучшие.

Я тоже хожу гулять с дочкой на детские площадки, поэтому такие картины вижу не только из окна. Скажу сразу: если моего ребенка вдруг кто-то обидит, молчать я не буду, как и бросаться с кулаками и криками на чужих детей.

Желание защищать своих детей заложено в нас природой. Инстинкты заставляют нас защищать их всеми силами. Но если следовать им слепо, то чем мы отличаемся от диких животных. Каждый раз, когда я вижу разборки между родителями, хочется взять пульт и переключить на что-то более позитивное.

Московские родители смогут следить за детьми на детских площадках

Ну нельзя залезать в детскую песочницу, чтобы покричать на чужих детей, унизить их, сказать, что они хуже наших. Со стороны это смотрится противно и дешево.

Маленький конфликт между детьми несопоставим со взрослой бранью. Дети быстро забывают обиды: сегодня Маша толкнула Петю, а завтра они будут вместе играть с новой игрушкой. И вот у малышей уже все хорошо, а родители все еще шарахаются друг от друга, как от огня.

Они гордятся тем, что сумели защитить своего ребенка. Но нужна ли ему такая защита?

Если конфликт между детьми повторяется снова и снова, то взрослым стоит вместе придумывать как решать проблему. Нужно спокойно обсудить план действий, а потом повлиять на своих детей.

Можно, пожурить своего ребенка или подсказать как правильно себя вести, чтобы избежать дальнейших стычек. Можно поговорить с обоими участниками ссоры, но спокойно. Помирить детей не так уж и сложно, достаточно подобрать хорошую игру или предложить обменяться игрушками.

А если уж вы решили поругать чужого ребенка, спросите у его мамы, можно так делать, или все-таки не стоит? Глядишь, и утро будут добрым.