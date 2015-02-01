В российских школах началась запись детей в первый класс

Российские школы начали запись детей в первый класс

Российские школы начинают запись детей в первый класс. В этом году регистрация пройдет в два этапа, сообщает телеканал "Москва 24".

Те, кто хочет отправить ребенка в учебное заведение в своем микрорайоне, могут подавать заявления вплоть до 30 июня. В школы не по месту жительства можно записаться с 1 июля до 5 сентября при наличии в них свободных мест.

Никаких экзаменов для будущих первоклассников не проводится - родителям достаточно просто подать заявление. Подать заявление можно как лично, так и в электронном виде.

"Мосгорсправка": Электронная запись в первый класс

Напомним, 15 декабря на столичном портале гослуслуг открылась регистрация электронных заявлений о приеме детей в первые классы школ на 2015/2016 год.

Для записи в первый класс нужно подготовить заявление, свидетельство о рождении, а также документы о регистрации. В первую очередь система предложит учреждения рядом с местом проживания. Можно будет также выбрать школы и в других районах столицы, если там останутся места после зачисления детей, живущих рядом.

При этом в электронном заявлении родители могут указать не более трех образовательных учреждений, одно из которых должно быть рядом с местом проживания, причем туда зачисление ребенка в первый класс гарантировано.