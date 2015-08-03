Сырники вошли в число самых популярных десертов мира

Фото: youtube.com
Сырники вошли в список самых популярных в мире десертов. Каталог составило издание Business Insider, которое рассмотрело наиболее популярные десерты в различных странах мира.
По мнению авторов списка, Россию можно считать страной сырников. "Россияне обожают сырники - блины, сделанные из творога. Их жарят и подают с вареньем, повидлом или медом", - пишет издание.
В списке представлены и такие известные десерты, как французский крем-брюле, бельгийские вафли и американский яблочный пирог.
Примечательно, что авторы не присвоили десертам рейтинговые номера.
Впрочем, в списке достаточно и малоизвестных в России десертов. Например, индонезийский дадар гулунг вряд ли пользуется любовью и почитанием у гурманов из нашей страны.
Отметим, что жители столичного региона очень часто ищут в интернете как приготовить сырники, драники и шарлотку. По сравнению с другими городами, в Москве также популярны рыба под маринадом, паста "Карбонара" и селедка под шубой.